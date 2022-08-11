Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил в Twitter, что подданным Латвии, получившим российское гражданство, не будет выдаваться вид на жительство (ВНЖ).
МИД: жителям Латвии, получившим гражданство РФ, не будут выдавать ВНЖ
МИД: жителям Латвии, получившим гражданство РФ, не будут выдавать ВНЖ
Как сообщалось, Госдума РФ осенью рассмотрит вопрос об облегчении визового режима и получении российского гражданства для "соотечественников" из стран Балтии.
По словам Ринкевича, в таком случае "новоиспеченные" граждане России не смогут получить вид на жительство и должны будут покинуть Латвию, а в законы придется вносить соответствующие уточнения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова