МИД: жителям Латвии, получившим гражданство РФ, не будут выдавать ВНЖ

Как сообщалось, Госдума РФ осенью рассмотрит вопрос об облегчении визового режима и получении российского гражданства для "соотечественников" из стран Балтии.

По словам Ринкевича, в таком случае "новоиспеченные" граждане России не смогут получить вид на жительство и должны будут покинуть Латвию, а в законы придется вносить соответствующие уточнения.