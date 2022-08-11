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МИД: жителям Латвии, получившим гражданство РФ, не будут выдавать ВНЖ

rus.tvnet.lv/LETA
МИД: жителям Латвии, получившим гражданство РФ, не будут выдавать ВНЖ
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Фото: LETA

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил в Twitter, что подданным Латвии, получившим российское гражданство, не будет выдаваться вид на жительство (ВНЖ).

Как сообщалось, Госдума РФ осенью рассмотрит вопрос об облегчении визового режима и получении российского гражданства для "соотечественников" из стран Балтии.

По словам Ринкевича, в таком случае "новоиспеченные" граждане России не смогут получить вид на жительство и должны будут покинуть Латвию, а в законы придется вносить соответствующие уточнения.

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