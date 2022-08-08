Госдума РФ осенью рассмотрит возможность упрощения визового режима и получения российского гражданства "соотечественниками" из стран Балтии, пообещал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РФ может упростить получение гражданства для "соотечественников" из стран Балтии
РФ может упростить получение гражданства для "соотечественников" из стран Балтии
"Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии", - сказал Володин в ответ на соответствующее предложение в эфире "Дума ТВ" в понедельник.
Уже сообщалось, что посольство Латвии в России на неопределенный срок прекратило прием заявлений на получение визы от граждан России.
Заявления на получение визы принимаются только в тех случаях, когда въезд человека в страну связан с участием в похоронах близкого родственника.
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