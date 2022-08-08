РФ может упростить получение гражданства для "соотечественников" из стран Балтии

"Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии", - сказал Володин в ответ на соответствующее предложение в эфире "Дума ТВ" в понедельник.

Уже сообщалось, что посольство Латвии в России на неопределенный срок прекратило прием заявлений на получение визы от граждан России.

Заявления на получение визы принимаются только в тех случаях, когда въезд человека в страну связан с участием в похоронах близкого родственника.