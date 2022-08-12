Немецкий шпион с любовью к России: В ФРГ судят экс-офицера бундесвера

Хотя Ральф Г. и бывал в России, завербован он, как считает прокуратура, был на родине. Как пишет онлайн-портал Der Spiegel со ссылкой на данные следствия, первый контакт подсудимого с офицером российских спецслужб состоялся в Бонне в начале 2014 года на "балу люфтваффе" - торжественном мероприятии с музыкой и танцами, куда был приглашен и представитель посольства РФ в Берлине.

Спустя некоторое время, как утверждает следствие, Ральф Г. начал информировать того и других офицеров российской разведки о том, что хорошо знал - о структурах бундесвера, которые занимаются резервистами и военно-гражданским сотрудничеством. Подсудимый был замначальника одной из таких региональных структур в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, их обычно задействуют в случае кризиса.

Кроме того, российские спецслужбы якобы получили от Ральфа Г. информацию о последствиях для экономики Германии западных санкций, введенных против РФ после аннексии Крыма в 2014 году, и о строившемся тогда газопроводе "Северный поток-2". Отставного подполковника также обвиняют в передаче личных данных (включая контакты) высокопоставленных лиц в бизнесе и в бундесвере, в том числе - одного бригадного генерала. Наконец, еще один пункт обвинения касается передачи информации о политике в сфере безопасности и обороны "США и их западных союзников".