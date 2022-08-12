Отставного подполковника Ральфа Г. обвиняют в передаче военной разведке РФ данных о последствиях санкций Запада против Москвы и о резерве бундесвера. Денег он, по данным следствия, не получил.
Немецкий шпион с любовью к России: В ФРГ судят экс-офицера бундесвера
Пожилой мужчина в очках с короткими седыми волосами и широкими усами и в старомодном пиджаке с двумя рядами пуговиц с любопытством разглядывал снимавших его журналистов. Самого его можно было принять за адвоката, а не подсудимого. Таким в четверг, 11 августа, предстал перед Высшим земельным судом в Дюссельдорфе Ральф Г. (Ralph G.), 65-летний подполковник бундесвера в запасе и предполагаемый российский агент.
Судебный процесс проходит с повышенными мерами безопасности - в зале, где обычно судят террористов. Но это, скорее, связано с размерами помещения и мерами защиты от коронавируса. На время расследования Ральф Г. не был помещен под стражу. Похоже, его не считают очень опасным шпионом.
Какие данные передал России подсудимый
Федеральная прокуратура, которая ведет дела о шпионаже, обвиняет Ральфа Г. в разведдеятельности в пользу России против Германии и США, ее страны-союзницы по НАТО. Как сказано в обвинении, Ральф Г. с октября 2014 по март 2020 года передавал ГРУ (в Германии используют старое название нынешнего ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ. - Ред.) информацию и документы, полученные им как из открытых, так и из служебных источников. Как сообщил журналистами представитель прокуратуры Герд Кайзер (Gerd Kaiser), подсудимый контактировал "иногда лично, но чаще по электронной почте" с сотрудниками посольства РФ в Берлине. Следствие исходит из того, что эти сотрудники связаны с ГРУ.
Хотя Ральф Г. и бывал в России, завербован он, как считает прокуратура, был на родине. Как пишет онлайн-портал Der Spiegel со ссылкой на данные следствия, первый контакт подсудимого с офицером российских спецслужб состоялся в Бонне в начале 2014 года на "балу люфтваффе" - торжественном мероприятии с музыкой и танцами, куда был приглашен и представитель посольства РФ в Берлине.
Спустя некоторое время, как утверждает следствие, Ральф Г. начал информировать того и других офицеров российской разведки о том, что хорошо знал - о структурах бундесвера, которые занимаются резервистами и военно-гражданским сотрудничеством. Подсудимый был замначальника одной из таких региональных структур в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, их обычно задействуют в случае кризиса.
Кроме того, российские спецслужбы якобы получили от Ральфа Г. информацию о последствиях для экономики Германии западных санкций, введенных против РФ после аннексии Крыма в 2014 году, и о строившемся тогда газопроводе "Северный поток-2". Отставного подполковника также обвиняют в передаче личных данных (включая контакты) высокопоставленных лиц в бизнесе и в бундесвере, в том числе - одного бригадного генерала. Наконец, еще один пункт обвинения касается передачи информации о политике в сфере безопасности и обороны "США и их западных союзников".
По данным следствия, среди переданных ГРУ Ральфом Г. служебных документов был и рабочий вариант так называемой "белой книги бундесвера" за 2016 год - документа, в котором представлены основные направления немецкой политики в сфере безопасности. Позднее документ был опубликован, но с изменениями.
"Вознаграждение" - приглашение на конференцию Минобороны РФ?
Самое ценное у любого шпиона - связи. Они у Ральфа Г. были сразу в двух ключевых интересующих российские спецслужбы сферах: военной и экономической. О его гражданской деятельности известно меньше, чем о связях с бундесвером. Ральф Г. женат, живет в пригороде Дюссельдорфа и, как писала пресса, работал менеджером по сбыту в международной компании. Он также был членом региональных экономических структур, например, Торгово-промышленной палаты.
За свои услуги подсудимый якобы не получал денег. Во всяком случае прокуратура не нашла этому подтверждений. Похоже, его главным мотивом были "симпатии" к России, как сказано в обвинении. По данным Der Spiegel, Ральф Г. среди прочего ездил в Россию, где посещал могилы погибших в ходе Первой мировой войны немецких и российских солдат.
В некоторых случаях, как установило следствие, Ральф Г. сам предлагал российским дипломатам информацию и пытался показать свою важность. Федеральная прокуратура полагает, что возможным "вознаграждением" были "приглашения на мероприятия российских правительственных органов" - Московскую конференцию по международной безопасности, которую устраивает Минобороны РФ. Перелет и проживание оплачивала российская сторона.
Не единственный случай
За последние несколько лет в Германии участились судебные процессы по обвинениям в шпионаже в пользу России. В Мюнхене судят россиянина за шпионаж в сфере ракетных исследований. Еще один подозреваемый якобы передал российским спецслужбам чертежи зданий бундестага.
По мнению наблюдателей, процесс в Дюссельдорфе важен не столько тем, какие секретные материалы Ральф Г. передал российской военной разведке, сколько тем, что это сделал отставной офицер бундесвера, причем уже после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе.
Первое заседание в рамках рассмотрения дела по существу закончилось меньше чем за час. Подсудимый молчал и, по словам его адвоката, планирует высказаться позднее. Статья немецкого УК, в нарушении которой его обвиняют, предусматривает в качестве наказания денежный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет, а в особо тяжелых случаях - до десяти.
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