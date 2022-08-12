Фото ⟩ Какой маникюр делать в этом сезоне?

"Глазированные" ногти

Полупрозрачное, или "глазированное", покрытие в моду ввела Хейли Бибер, и тренд не покинет нас еще как минимум один сезон, пишет издание. Оттенки полупрозрачного покрытия могут быть разными - от розового до бежевого.

Оттенки красного

Обратите внимание на глубокие оттенки - темно-красный, бордовый и винный.

Анималистичные принты

На пике популярности этим летом находится леопардовый принт. Не меньшим успехом пользуется и зебровый и даже коровий окрас.

Серебро

Серебро во всех его проявлениях! Главное - больше блеска.

Френч с рисунком

Принцип выполнения маникюра привычный: основная часть ногтя покрывается бесцветной базой, а кончик остается пространством для творчества.