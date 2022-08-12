Оперная певица с душой рок-звезды: Эмили Д’Анджело на "Даче ЛНСО"

Ей 28 лет, но она уже регулярно гостит в лучших оперных театрах мира. От своих коллег она отличается оригинальным подбором произведений в программах, независимым мышлением, неприятием границ и временами даже своим внешним стилем, когда выступает, скажем, в армейских сапогах. На сей раз она вместе с ЛНСО исполнит песни из своего дебютного альбома enargeia и вокальный цикл Альбана Берга. Дирижер концерта Айнарс Рубикис.

Эмили Д’Анджело – молодая оперная певица, которая не признает правил. Хотя ее высоко ценят как интерпретатора Моцарта, Генделя, Россини, все же ни один из этих композиторов не попал в ее необычный дебютный альбом enargeia, произведения из которого мы услышим на "Даче ЛНСО". Артистка исполнит в своей программе произведения обладательницы "Оскара" Хильдур Гуднадоуттир (Gudnadóttir), а также музыку средневековой монахини святой Хильдегарды Бингенской (Hildegard von Bingen), Мисси Маццоли (Mazzoli) и Сары Киркленд Снайдер (Kirkland Snider). Альбом Эмили Д’Анджело вошел в топ-50 National Public Radio в 2021 году. В свою очередь, Canadian Broadcasting Corporation признала его лучшим классическим альбомом Канады 2021 года. Как говорит сама артистка, ей нравится в сопровождении фортепиано пробовать новые сочинения, которые не часто услышишь.