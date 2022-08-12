С 19 по 21 августа жителей Вентспилса и гостей города будет радовать фестиваль Латвийского Национального симфонического оркестра (ЛНСО) "Дача ЛНСО", который будет проходить в концертном зале "Латвия".
Оперная певица с душой рок-звезды: Эмили Д’Анджело на "Даче ЛНСО"
В заключительный вечер фестиваля 21 августа слушатели станут свидетелями музыкальной сенсации: на сцену выйдет канадка с итальянскими корнями – меццо-сопрано Эмили Д’Анджело (Emily D'Angelo).
Ей 28 лет, но она уже регулярно гостит в лучших оперных театрах мира. От своих коллег она отличается оригинальным подбором произведений в программах, независимым мышлением, неприятием границ и временами даже своим внешним стилем, когда выступает, скажем, в армейских сапогах. На сей раз она вместе с ЛНСО исполнит песни из своего дебютного альбома enargeia и вокальный цикл Альбана Берга. Дирижер концерта Айнарс Рубикис.
Эмили Д’Анджело – молодая оперная певица, которая не признает правил. Хотя ее высоко ценят как интерпретатора Моцарта, Генделя, Россини, все же ни один из этих композиторов не попал в ее необычный дебютный альбом enargeia, произведения из которого мы услышим на "Даче ЛНСО". Артистка исполнит в своей программе произведения обладательницы "Оскара" Хильдур Гуднадоуттир (Gudnadóttir), а также музыку средневековой монахини святой Хильдегарды Бингенской (Hildegard von Bingen), Мисси Маццоли (Mazzoli) и Сары Киркленд Снайдер (Kirkland Snider). Альбом Эмили Д’Анджело вошел в топ-50 National Public Radio в 2021 году. В свою очередь, Canadian Broadcasting Corporation признала его лучшим классическим альбомом Канады 2021 года. Как говорит сама артистка, ей нравится в сопровождении фортепиано пробовать новые сочинения, которые не часто услышишь.
В Вентспилсе мы познакомимся с песнями из компакт-диска enargeia в аранжировке живущего в Берлине финского композитора Яркко Рийхимяки (Riihimäki) — для нас будет честью стать первыми слушателями этой аранжировки на сцене "Дачи ЛНСО".
С 2016 по 2018 годы Эмили Д’Анджело успешно выступала на всевозможных международных конкурсах, в том числе на конкурсе нью-йоркской Метрополитен-опера, конкурсе Канадской оперы, конкурсе имени Джорджа Лондона, конкурсе имени Герды Лиснер, барочном конкурсе Инсбрука и конкурсе Operalia, где одержала историческую победу, завоевав призы в четырех конкурсных номинациях.
Эмили Д’Анджело будет выступать вместе с латвийским дирижером Айнарсом Рубиксом, который завершил свою работу как музыкальный руководитель Комической оперы Берлина и готовится к постановкам оперы Верди "Аида" в Монпелье и "Бориса Годунова" в Инсбруке, а также к концертам в Инсбруке и Аделаиде.
21 августа в программе концерта услышим и "Семь ранних песен" Альбана Берга. Берг наряду с Арнольдом Шенбергом и Антоном Веберном является представителем Новой венской школы – он был модернист и по духу романтик. Этот цикл написан в 1905-1908 годах, когда учителем Берга был Шенберг. В этом произведении невозможно не заметить отголоски произведений известных композиторов того времени, которыми вдохновлялся автор – это Рихард Штраус и Клод Дебюсси.
На фестивале "Дача ЛНСО" во время вечерних концертов (в том числе и во время концерта "Оперная дива Эмили Д’Анджело и ЛНСО" состоятся бесплатные увлекательные музыкальные занятия для детей, организованные музыкальной студией Orff. Преподаватель Ребека Бусуле позаботится о самых маленьких членах семьи, а родителям даст возможность спокойно наслаждаться концертом.
"Дача ЛНСО" – это летний фестиваль Латвийского Национального симфонического оркестра, где встречаются классические и неакадемические музыкальные стихии. Главный замысел фестиваля – отправиться из столицы поближе к слушателям региональных концертных залов Латвии. Фестиваль "Дача ЛНСО" прежде радовал слушателей и в Цесисе, и в Резекне, но на свой восьмой год существования он возвращается в Вентспилс, где "Дача" впервые располагалась в 2020 году. На "Дачу ЛНСО" приглашаются семьи, друзья, постоянные слушатели ЛНСО и все, кто желает встреч с прекрасными и в то же время необычными и изысканными музыкальными программами.
В этом году особые гости фестиваля – это известный в мире пианист Андрей Коробейников, а также названный принцем поп-музыки Шон Николас Сэвидж. За пультом оркестра дирижеры Андрис Пога, Гунтис Кузма и Айнарс Рубикис. По традиции фестиваль планирует особую программу для детей и юношества: самых маленьких слушателей ЛНСО приглашает на музыкальный мастер-класс, а также на сказку для всей семьи "Школа Кошачьх лапок". Для юношества готовится особый спектакль – современное танцевальное представление "В сети" на музыку композитора Рихардса Залюпе. Драматург спектакля – Артурс Дицис, хореограф – Лиене Грава, визуальное решение – Лига Зепа.
Фестиваль "Дача ЛНСО" проводят вместе ЛНСО и вентспилсский концертный зал "Латвия".
Полная программа фестиваля находится здесь. Билеты на фестиваль можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!