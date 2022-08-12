Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг и потребовал восстановить полагающиеся ему после отставки с правительственного поста привилегии, которые были у него отобраны, пишет dpa.
Шредер подал в суд на Бундестаг за лишение его привилегий экс-канцлера
Напомним, политику сохранили пенсию и право на использование личной охраны, однако он был лишен офиса и сотрудников в Бундестаге.
Официальной причиной такого решения назвали то, что он не использует доступные ему помещения и ставки сотрудников. Однако, по информации СМИ,
Бундестаг был недоволен связями Шредера с Россией - его обвинили в нанесении ущерба репутации Германии.
Адвокаты Шредера считают решение о лишении его особых привилегий незаконным.
Напомним, Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год. После выхода в отставку он участвовал в связанных с РФ проектах, в том числе в проекте газопровода "Северный поток".
"Медуза" отмечает, что после начала войны в Украине Шредера критиковали за связи с Россией, после чего он отозвал согласие войти в совет директоров "Газпрома" и ушел с должности председателя совета директоров "Роснефти".
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