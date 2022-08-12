Шредер подал в суд на Бундестаг за лишение его привилегий экс-канцлера

Напомним, политику сохранили пенсию и право на использование личной охраны, однако он был лишен офиса и сотрудников в Бундестаге.

Официальной причиной такого решения назвали то, что он не использует доступные ему помещения и ставки сотрудников. Однако, по информации СМИ,

Бундестаг был недоволен связями Шредера с Россией - его обвинили в нанесении ущерба репутации Германии.

Адвокаты Шредера считают решение о лишении его особых привилегий незаконным.

Напомним, Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год. После выхода в отставку он участвовал в связанных с РФ проектах, в том числе в проекте газопровода "Северный поток".

"Медуза" отмечает, что после начала войны в Украине Шредера критиковали за связи с Россией, после чего он отозвал согласие войти в совет директоров "Газпрома" и ушел с должности председателя совета директоров "Роснефти".