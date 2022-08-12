Печень, доставленная из Риги вертолетом литовской армии в ночь на пятницу, пересажена пациенту, который два года ждал пересадки, сообщило в пятницу литовское Национальное бюро трансплантологии.
Доставленная из Латвии печень пересажена литовскому пациенту
Доставленная из Латвии печень пересажена литовскому пациенту
Ответственное учреждение, организующее процесс донорства в Латвии, информировало, что в стране есть донор, родственники которого согласны пожертвовать органы для трансплантации, но в Латвии нет реципиентов, которым бы подошла его печень.
Этот донор органов спасет пять жизней. Донорские почки остались в Латвии и были пересажены двум ожидавшим их пациентам. Сердце, печень и легкие были доставлены самолетом в другие страны Европы.
Легкие спасут реципиента в Швейцарии, сердце - пациента в Италии, а печень подошла реципиенту из Литвы. Она трансплантирована в Каунасской клинике.
По данным ведомства, в этом году из Латвии донорские органы в Литву доставляют в третий раз.
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