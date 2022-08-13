Самая юная жертва Вайнштейна рассказала о домогательствах и пережитом насилии

Кайя Сокола признается, что столкнулась с домогательствами продюсера, когда ей было всего 16 лет. Таким образом она становится самой юной жертвой Вайнштейна. В 2019 году она подала иск к нему, а теперь впервые подробно рассказала свою историю.

В сентябре 2002 года Кайя Сокола была начинающей моделью. Она приехала в Нью-Йорк из Польши. Кайя мечтала о карьере актрисы и на одной из вечеринок познакомилась с Вайнштейном. На тот момент продюсеру было 50 лет. Он был на пике своего влияния. Девушке сказали, что "это король Голливуда".

Харви сказал Кайе, что хотел бы с ней пообедать и обсудить ее карьеру. Девушке это предложение показалось безопасным. Через три дня Вайнштейн позвонил ей, назначил встречу и забрал на машине с водителем.