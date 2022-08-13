70-летний Вайнштейн в настоящее время отбывает 23-летний срок в Лос-Анджелесе, ожидая суда по 11 дополнительным обвинениям. Ему также предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в непристойном нападении на женщину в Лондоне в августе 1996 года. Издание Rolling Stone опубликовало признание еще одной жертвы - модели Кайи Соколы, пишет Spletnik.ru.
Самая юная жертва Вайнштейна рассказала о домогательствах и пережитом насилии
Кайя Сокола признается, что столкнулась с домогательствами продюсера, когда ей было всего 16 лет. Таким образом она становится самой юной жертвой Вайнштейна. В 2019 году она подала иск к нему, а теперь впервые подробно рассказала свою историю.
В сентябре 2002 года Кайя Сокола была начинающей моделью. Она приехала в Нью-Йорк из Польши. Кайя мечтала о карьере актрисы и на одной из вечеринок познакомилась с Вайнштейном. На тот момент продюсеру было 50 лет. Он был на пике своего влияния. Девушке сказали, что "это король Голливуда".
Харви сказал Кайе, что хотел бы с ней пообедать и обсудить ее карьеру. Девушке это предложение показалось безопасным. Через три дня Вайнштейн позвонил ей, назначил встречу и забрал на машине с водителем.
Соколу привезли к дому Вайнштейна в Сохо. По ее словам, через несколько минут после того, как они оказались в квартире, Вайнштейн изнасиловал ее, а затем эякулировал на пол. Девушка хотела бежать, но продюсер остановил ее.
Мужчина убеждал Кайю, что это нормальное дело. Он упомянул имена Гвинет Пэлтроу и Пенелопы Крус, а после посоветовал Соколе "поработать над своим упрямством".
Адвокат Вайнштейна Имран Х. Ансари заявляет, что его клиент "категорически и решительно" отрицает обвинения Соколы. Юрист также утверждает, что "хронология событий, подтвержденная другими доказательствами, включая показания свидетелей, опровергнет утверждения Соколы о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней". Есть свидетель, который утверждает, что Харви и Кайя познакомились, когда та уже была совершеннолетней.
Иск Соколы напрямую нацелен на Disney, бывшую материнскую компанию Miramax, которая вышла из скандала с Вайнштейном невредимой. В Disney пока никак не комментировали заявления Соколы, но внучатая племянница Уолта Диснея, Эбигейл Дисней, высказалась за то, что студия не должна отмалчиваться.
Сокола утверждает, что в течение многих лет, последовавших за тем нападением на нее в квартире в Сохо, Вайнштейн давал обещания помочь ее карьере и делал достаточно, чтобы держать ее на крючке. Он устраивал ей съемки, обещал крупные роли в фильмах,
Harvey #Weinstein’s Youngest Accuser Speaks Out https://t.co/MAXfeI9F3X via @RollingStone #KajaSokola #Sokola— Gerard Dupin (@GerardDupin) August 12, 2022
Все это время Соколе было трудно справиться с чувствами вины и стыда, связанными с инцидентом в квартире в Сохо. Она винила себя. У нее развились тревожность, длительная депрессия и серьезное расстройство пищевого поведения. Она бросила модельный бизнес в 23 года.
Вернувшись в Польшу, она окончила Университет социальных и гуманитарных наук в Варшаве со степенью магистра психологии и начала практику в Польше в качестве клинического психолога и психотерапевта, специализируясь на лечении расстройств пищевого поведения и зависимостей.
Сокола надеется, что ей удастся привлечь Вайнштейна и его помощников к ответственности по своему иску. О финансовых требованиях бывшей модели официальных данных нет.
Напомним, скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году после публикации расследования New York Times. Разоблачающий репортаж открыл голливудскую эру #MeToo, с тех пор Вайнштейна обвинили более 80 женщин, от оскароносных актрис до ассистенток.
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