В субботу, 13 августа, в 12:00 в Рижском крематории прошло прощание с ушедшим из жизни депутатом Рижской думы и бывшим начальником Государственной полиции Интсом Кюзисом.
Фото ⟩ В Риге прошло прощание с бывшим начальником Государственной полиции Кюзисом
Прощание проходило до 14:00 у крематория. После церемонии прощания присутствующие единым шествием отправились возлагать цветы и венки к памятнику "Мать Латвия" на Братском кладбище Риги.
Уже сообщалось, что Кюзис умер в возрасте 60 лет после тяжелой борьбы с болезнью.
Интс Кюзис родился в 1962 году, учился в Высшей школе милиции в Минске и в Латвийской академии полиции.
В 1982 году Кюзис начал работу в милиции Елгавского района, в 2003 году он стал начальником Главного управления криминальной полиции Риги.
В 2009 году он стал начальником Рижского управления Госполиции, в том же году ему было присвоено звание генерала. В 2011 году он стал главой Госполиции и занимал этот пост до 2020 года.
В 2020 году Кюзис стал советником премьер-министра Кришьяниса Кариньша по вопросам внутренней безопасности. В том же году он стал депутатом Рижской думы.
В 2021 году у него была обнаружена опухоль, после чего он перенес две операции.
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