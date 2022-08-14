"Газпром" приступил к дополнительным поставкам газа Венгрии

На фоне войны России с Украиной правительство Венгрии приняло решение о закупке примерно 700 млн кубометров природного газа в дополнение к оговоренным в имеющихся контрактах объемам. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил в Facebook госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, уточнив, что "приобретение такого большого объема невозможно без российских источников".

По его данным, компания "Газпром" начала поставку Венгрии дополнительных объемов газа утром 12 августа. На первом этапе, до конца августа, по трубопроводу "Турецкий поток" ежедневно будет поступать 2,6 млн кубометров дополнительного объема голубого топлива, сейчас ведутся переговоры по сентябрьскому графику, отметил Менцер.

Он пояснил, что вопрос о дополнительных поставках российского газа в Венгрию был согласован во время визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву в конце июля. Кроме прочего, Сийярто провел тогда переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Целью договоренности о дополнительных закупках является стремление венгерского правительства "обеспечить безопасную поставку природного газа в страну", следует из сообщения госсекретаря МИД Венгрии по двусторонним отношениям.