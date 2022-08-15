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Рецепт ⟩ Черничный пирог для тех, кто на диете 🥧

rus.tvnet.lv
Черничный пирог для тех, кто на диете 🥧
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Фото: instagram/pp_kbitja/

Вкусный вариант пирога для тех, кто планирует или уже сейчас худеет. Рецепт от любительницы ПП-готовки Екатерины

Ингредиенты: 

Основа:

  • 12 штук печенья без сахара Gullon;
  • 1 столовая ложка кокосового масла.

Начинка:

  • 1 яйцо и 1 яичный белок;
  • 200 г 5% творога;
  • 200 г рикотты;
  • 200 г черники;
  • 1 чайная ложка крахмала;
  • подсластитель по вкусу.

Приготовление: 

  1. Для основы измельчить печенье в крошку, к нему добавить кокосовое масло.
  2. Полученную массу выложить на противень для выпекания пирога.
  3. Для начинки погружным блендером смешать творог, рикотту, яйцо, яичный белок и подсластитель.
  4. Полученную массу выкладываем на основу пирога и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20 минут.
  5. В небольшой кастрюле вилкой слегка измельчить чернику, добавить подсластитель и довести до кипения. Добавить туда крахмал. Масса слегка загустеет.
  6. По истечению 20 минут достать пирог из духовки, залить черничной массой и отправить еще примерно на 15 минут.

Весь пирог ~ 1360 ккал.

В 1/6 ~ 230 ккал.

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