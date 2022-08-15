Вкусный вариант пирога для тех, кто планирует или уже сейчас худеет. Рецепт от любительницы ПП-готовки Екатерины.
Рецепт ⟩ Черничный пирог для тех, кто на диете 🥧
Черничный пирог для тех, кто на диете 🥧
Ингредиенты:
Основа:
- 12 штук печенья без сахара Gullon;
- 1 столовая ложка кокосового масла.
Начинка:
- 1 яйцо и 1 яичный белок;
- 200 г 5% творога;
- 200 г рикотты;
- 200 г черники;
- 1 чайная ложка крахмала;
- подсластитель по вкусу.
Приготовление:
- Для основы измельчить печенье в крошку, к нему добавить кокосовое масло.
- Полученную массу выложить на противень для выпекания пирога.
- Для начинки погружным блендером смешать творог, рикотту, яйцо, яичный белок и подсластитель.
- Полученную массу выкладываем на основу пирога и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20 минут.
- В небольшой кастрюле вилкой слегка измельчить чернику, добавить подсластитель и довести до кипения. Добавить туда крахмал. Масса слегка загустеет.
- По истечению 20 минут достать пирог из духовки, залить черничной массой и отправить еще примерно на 15 минут.
Весь пирог ~ 1360 ккал.
В 1/6 ~ 230 ккал.
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