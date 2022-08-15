Лидер Metallica Джеймс Хетфилд разводится с женой после 25 лет брака

Cоответствующие документы Джеймс Хетфилд подал еще в начале года. экс-супруги продолжают общаться ради троих общих детей — дочерей Кали и Марселлы и сына Кастора.

Пара поженилась в 1997 году после нескольких лет отношений. Они познакомились благодаря группе - Франческа была костюмером Metallica.

Ранее Джеймс Хетфилд уже говорил о зависимостях, которые мешают его браку. В интервью Джо Рогану в 2017 году он сказал, что Франческа помогла ему справиться с приступами гнева и побороть пристрастие к алкоголю.

"Я так боялся потерять свою семью. Я понял, что достиг дна, раз моя семья может покинуть меня из-за моих привычек, которые я приносил в дом после поездок в тур. Жена вышвырнула меня из дома, я жил где-то сам по себе, и это меня чертовски напугало, мне совсем этого не хотелось", - цитирует его Spletnik.ru.

Некоторое время музыкант держался. Но в 2020 году Metallica отменила концертный тур из-за того, что Хетфилд вынужден был снова пройти лечение в реабилитационном центре.