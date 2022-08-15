Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова и компанию Meta. Как пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс", иск о защите чести и достоинства был подан в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, рассмотрение назначено на 16 августа.
Олег Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta: он требует миллионы евро
Как заявил адвокат бизнесмена Алексей Мельников, иск был подан из-за оскорбительных высказываний Олега Тинькова в социальной сети Facebbok.
"Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича", - заявил он.
Дерипаска просит взыскать с Тинькова в качестве компенсации морального и репутационного вреда 2 миллиарда рублей (почти 32 млн евро). В свою очередь у Facebook он просит удалить "не соответствующую действительности информацию".
Какой конкретно пост Тинькова стал причиной для обращения в суд, не уточняется. Однако в апреле в СМИ обсуждали, что Тиньков просил не сравнивать его в комментариях в Facebook с Дерипаской, назвав его "олигархом и вором", тогда как самого себя Тиньков называл честным предпринимателем.
На момент публикации новости страница Олега Тинькова в Facebook была недоступна.
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