Олег Дерипаска подал в суд на Тинькова и Meta: он требует миллионы евро

Дерипаска просит взыскать с Тинькова в качестве компенсации морального и репутационного вреда 2 миллиарда рублей (почти 32 млн евро). В свою очередь у Facebook он просит удалить "не соответствующую действительности информацию".

Какой конкретно пост Тинькова стал причиной для обращения в суд, не уточняется. Однако в апреле в СМИ обсуждали, что Тиньков просил не сравнивать его в комментариях в Facebook с Дерипаской, назвав его "олигархом и вором", тогда как самого себя Тиньков называл честным предпринимателем.