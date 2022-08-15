В ДТП на Таллиннском шоссе погиб бывший эстонский телеведущий

40-летний Раудсепп, работавший в 2006-2011 гг. в новостной передаче Reporter, погиб 10 августа.

На прошлой неделе TVNET сообщил, что в среду вечером на Таллиннском шоссе произошла тяжелая авария. Незадолго до полуночи Mercedes-Benz врезался в припаркованный на обочине дороги Volvo. ДТП произошло в Саулкрастской волости, на 33-м километре Таллиннского шоссе, на прямом участке дороги.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz сбил мужчину 1981 г. рожд., который стоял рядом с припаркованным на обочине Volvo. Затем водитель Mercedes-Benz врезался в Volvo. Раудсеппа доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

По информации СМИ, Volvo был припаркован в месте, где стоянка запрещена, и пока неизвестно, был ли автомобиль достаточно заметен ночью.

Полиция разыскивает очевидцев ДТП и владельцев автомобилей с камерами, которые могли записать момент столкновения.