Видео ⟩ Трагическая авария на Таллиннском шоссе: известны новые подробности

В среду незадолго до полуночи на Таллиннском шоссе произошло столкновение автомобилей. Mercedes Benz врезался в припаркованный на обочине Volvo. Авария произошла в Саулкрастском крае на 33-м километре Таллинского шоссе, на прямом участке дороги.

Государственная полиция заявила, что, по имеющейся у полиции предварительной информации, водитель Mercedes Benz сбил мужчину 1981 года рождения, который стоял рядом с припаркованным на обочине автомобилем Volvo. После этого водитель Mercedes Benz столкнулся с Volvo.

Пострадавший был доставлен в больницу, но, к сожалению, от полученных травм скончался.

Хотя водитель Volvo припарковал свой автомобиль в запрещенном месте, остальным пришлось объезжать препятствие. Вопрос в том, была ли машина Volvo достаточно видна ночью.

Госполиция призывает очевидцев столкновения или владельцев автомобилей, видеорегистраторы которых зафиксировали момент аварии, звонить по телефону 67086661 или 110.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке