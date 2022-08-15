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Погиб один из лучших летчиков ВСУ Украины Антон Листопад

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Погиб один из лучших летчиков ВСУ Украины Антон Листопад
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Погибший летчик ВСУ Антон Листопад
Погибший летчик ВСУ Антон Листопад Фото: Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета

Погиб один из лучших летчиков Военно-воздушных сил Украины Антон Листопад. Об этом сообщил Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета, выпускником которого он был, сообщает Русская служба ВВС.

"Антон стал военным пилотом высшего класса. Миллионы украинцев с восхищением и гордостью наблюдали в день 30-летия Независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был именно наш Антон", - заявили в лицее.

Информацию о гибели летчика также подтвердил представитель Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец.

Антон Листопад был участником боевых действий на востоке Украины.

За несколько дней до гибели Листопад был отмечен президентом Украины Владимиром Зеленским государственной наградой - Орденом за мужество III степени.

В 2019 году он был признан лучшим летчиком Воздушных сил Украины.

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