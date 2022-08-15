Погиб один из лучших летчиков ВСУ Украины Антон Листопад

"Антон стал военным пилотом высшего класса. Миллионы украинцев с восхищением и гордостью наблюдали в день 30-летия Независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был именно наш Антон", - заявили в лицее.

Информацию о гибели летчика также подтвердил представитель Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец.

Антон Листопад был участником боевых действий на востоке Украины.

За несколько дней до гибели Листопад был отмечен президентом Украины Владимиром Зеленским государственной наградой - Орденом за мужество III степени.

В 2019 году он был признан лучшим летчиком Воздушных сил Украины.