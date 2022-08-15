Фото ⟩ Названы три самых красивых объекта Юрмалы

Галерея: самые красивые дома в Юрмале

В конкурсе "Самая красивая недвижимость Юрмалы 2022" объекты оценивались в четырех группах – индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома, муниципальные учреждения и общества капитала, территории предприятий.

В группе индивидуальных жилых домов самыми красивыми признаны владения Светланы Сьярки на улице Земеню, дом Санты Силини на улице Маза Дзирнаву и дом Инессе Кокаре на улице Палангас.

В садах этих владений хорошо продуманы детали планировки территории и визуального оформления, и чувствуется вклад владельцев, регулярно поддерживающих и благоустраивающих сад.

В категории многоквартирных домов почетной табличкой за самую красивую недвижимость награждены управляющий кварталом на улице Турайдас 19, Senču sils и управляющий домом на проспекте Дзинтару 36, Ordo Property Management.

Эти объекты отличаются продуманным и благоустроенным дворовым пространством и тщательно ухоженной зеленью, декоративность которой актуальна и меняется в зависимости от времени года.

В группе бизнес-территорий благодарственным письмом награждено SIA Regumino за содержание и уход за территорией торгового центра Liedags, а также участие в создании общего имиджа города.

В группе муниципальных учреждений и акционерных обществ почетную табличку получило юрмальское дошкольное образовательное учреждение Austras koks.

Конкурс "Самая красивая недвижимость Юрмалы" проводится уже несколько лет, и его целью является чествование владельцев и хранителей прекрасно ухоженных юрмальских садов, а также поощрение желания жителей Юрмалы участвовать в содержании общего городского пространства и создание сценически привлекательного визуального образа города.