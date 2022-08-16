Удар по "ЧВК Вагнера" в Попасной - украинская операция или пригожинская мистификация?

Пророссийские "военкоры" знают о запрете снимать военные объекты и о возможности "прилета", напомнил Левиев: "А тут прям позируют около штаба, да еще и с кем-то похожим на Пригожина" (некоторые СМИ узнали бизнесмена в одном из людей в камуфляже на фото "военкора" Среды).

Левиев выдвинул гипотезу, согласно которой "вагнеровцы", провоцируя использование американской реактивной системы залпового огня HIMARS, хотели нанести по ней ответный удар и заработать награды. "Отлично, Среда, иди сюда, давай попозируем около таблички с адресом, сейчас мы их выманим и ударим в ответ", - описал он предполагаемую логику "ЧВК Вагнера".

Вечером в понедельник государственное РИА Новости опубликовало "актуальные фото Пригожина с места". Человек, похожий на бизнесмена, стоит среди развалин, одетый в камуфляж.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов о том, на что способны в "ЧВК Вагнера":

"Об ударе сообщили телеграм-каналы, связанные с ЧВК, а фотографии их возможного штаба за несколько дней до этого опубликовал корреспондент, работающий на структуры, которые связывали с Пригожиным.

Эти же медиа сразу стали сообщать, что при обстреле мог пострадать и он сам. Сначала они беспокоились о его судьбе, затем опровергали его гибель.