В сообщениях российских пропагандистов с повышенной интенсивностью на повестку дня возвращаются нападки на страны Балтии, особенно на Латвию. Это связано как с решением стран Балтии не выдавать визы гражданам России, так и с призывом к Европе прекратить выдачу шенгенских виз жителям страны-агрессора.
"За занавесом": российская пропаганда призывает объявить страны Балтии неонацистскими
Яркие вспышки ненависти вызвало решение латвийского Сейма признать Россию государством, поддерживающим терроризм. Нападки на страны Балтии и особенно на Латвию в российских пропагандистских программах начались после интервью вещающего из Риги российского телеканала "Дождь" с советником главы офиса Зеленского Сергеем Лещенко, который признал, что испытывает удовлетворение, глядя на убитых российских солдат.
Почти вся программа "Вечер с Владимиром Соловьевым" 11 августа была посвящена клевете на Латвию в связи с решением Сейма признать Россию государством, поддерживающим терроризм.
Соловьев заявил, что Россия должна срочно объявить все страны Балтии неонацистскими.
Российские пропагандисты считают: России следует безотлагательно разработать законопроект о неонацистских странах и о том, какие санкции должны быть применены к ним, и определить в нем, что все страны, которые сотрудничают с Литвой, Латвией и Эстонией, попадут под российские санкции. Россияне были уязвлены заявлением премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы является не правом человека, а привилегией. В адрес Каллас прозвучали обвинения в выражении фашистских взглядов, равно как и напоминание о том, что ее семья происходит из истеблишмента довоенной фашистской Эстонии. Соловьев также выкрикнул, что если Россия захочет, то пойдет в Европу и без виз, как это уже не раз случалось.
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