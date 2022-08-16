"За занавесом": российская пропаганда призывает объявить страны Балтии неонацистскими

Российские пропагандисты считают: России следует безотлагательно разработать законопроект о неонацистских странах и о том, какие санкции должны быть применены к ним, и определить в нем, что все страны, которые сотрудничают с Литвой, Латвией и Эстонией, попадут под российские санкции. Россияне были уязвлены заявлением премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы является не правом человека, а привилегией. В адрес Каллас прозвучали обвинения в выражении фашистских взглядов, равно как и напоминание о том, что ее семья происходит из истеблишмента довоенной фашистской Эстонии. Соловьев также выкрикнул, что если Россия захочет, то пойдет в Европу и без виз, как это уже не раз случалось.