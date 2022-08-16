Лиепайский участок Курземского регионального управления Госполиции просит помощи в опознании мужчины, изображенном на фотографии.
Полиция просит опознать изображенного на фото мужчину
Полиция просит опознать изображенного на фото мужчину
Полиция просит отозваться каждого, кто обладает какой-либо информацией, способной помочь в опознании личности мужчины и его местонахождении.
В полицию можно сообщить по рабочим дням с 8 до 16:30 по номеру телефона 63404553 или по номеру 110 в любое время.
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