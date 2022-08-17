РФ сконцентрировала у границ Украины 430 самолетов и 360 вертолетов

По словам Ихната, к началу войны, российские авиагруппы у Украины насчитывали 700 летательных средств - 450 самолетов и 250 вертолетов. Украинские ВВС и другие силы ПВО уже уничтожили много авиационной техники противника, но у того есть возможность пополнить ее состав за счет привлечения авиационной техники из более отдаленных районов страны.

Сейчас, по словам представителя командования украинских ВВС, самолетов чуть меньше - у границ Украины на различных аэродромах в Беларуси, России и Крыму размещены 430 единиц. Значительно выросла вертолетная группа, и на данный момент на границе с Украиной сосредоточены более 360 аппаратов. Это объясняется тем, что для поддержки сухопутных войск России чаще используются штурмовики и боевые вертолеты, заявил представитель ВВС.

Он также добавил, что Россия привлекает различные виды авиации.

"Мы фиксируем полеты стратегической авиации, дальних бомбардировщиков, истребителей Су-34, ударных самолетов", - сказал Ихнат.

Он также обратил внимание на то, что в небе над Беларусью и Россией продолжают летать вражеские самолеты радиолокационной разведки А-50.