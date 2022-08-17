Крым под прицелом: Зеленский призвал украинцев не приближаться к военным объектам РФ

"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которая временно занята оккупантами. Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, в других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными.

Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всех мест, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы",

- сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, взрывы на временно оккупированных территориях могут происходить по разным причинам.

"Конкретно цитирую определение самих оккупантов "халатность". Но у всего этого одно значение: уничтожение тыла оккупантов, их боеприпасов, боевой и другой техники, командных пунктов спасает жизни наших людей. Чем меньше у оккупантов будет возможностей навредить и убить украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну, освободив нашу землю", - сказал Зеленский.

"И очередь в эти дни, чтобы перейти мост из Крыма в Россию, свидетельствует о том, что абсолютное большинство граждан террористического государства уже понимают или, по крайней мере, чувствуют, что Крым - это не их место", - добавил президент Украины.

Утром во вторник, 16 августа, взрывы в Крыму повредили электроподстанцию ​​и уничтожили крупный российский склад боеприпасов, а также повредили железную дорогу в Джанкойском районе.

Позже также сообщалось о взрывах на территории военной авиабазы ​​в Симферопольском районе.