Смертельное ДТП в Видземе: погиб велосипедист

В целом за прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 133 ДТП, в 20 авариях пострадали 23 человека. Среди пострадавших три пешехода, шесть велосипедистов и четыре водителя электросамокатов.

Во вторник больше всего дорожно-транспортных происшествий - 81 - было зарегистрировано в Рижском районе, где также больше всего пострадавших - 18.

В Латгале на дорогах произошло 20 аварий с тремя пострадавшими, в Видземе и Земгале - по 12 происшествий без пострадавших, в Курземе зарегистрировано восемь происшествий, в которых два человека получили ранения, следует из статистики полиции.

За прошедшие сутки на дорогах Латвии задержаны 15 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и два водителя, управлявших транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

Во вторник полиция оформила 404 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 191 - за превышение разрешенной скорости движения, один - за агрессивное вождение.