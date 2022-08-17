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Смертельное ДТП в Видземе: погиб велосипедист

rus.tvnet.lv LETA
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Смертельное ДТП в Видземе: погиб велосипедист
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Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto Фото: Shutterstock

Во вторник, 16 августа, в результате дорожно-транспортного происшествия в Видземе погиб велосипедист, сообщает Государственная полиция.

В целом за прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 133 ДТП, в 20 авариях пострадали 23 человека. Среди пострадавших три пешехода, шесть велосипедистов и четыре водителя электросамокатов.

Во вторник больше всего дорожно-транспортных происшествий - 81 - было зарегистрировано в Рижском районе, где также больше всего пострадавших - 18.

В Латгале на дорогах произошло 20 аварий с тремя пострадавшими, в Видземе и Земгале - по 12 происшествий без пострадавших, в Курземе зарегистрировано восемь происшествий, в которых два человека получили ранения, следует из статистики полиции.

За прошедшие сутки на дорогах Латвии задержаны 15 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и два водителя, управлявших транспортным средством под воздействием наркотических веществ.

Во вторник полиция оформила 404 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 191 - за превышение разрешенной скорости движения, один - за агрессивное вождение.

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