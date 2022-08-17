Суицид в Даугавпилсской региональной больнице: пациент выпрыгнул из окна

Мужчина 1982 года рождения поступил в ДРБ с острыми болями в области живота, которые не стихали. Пациента поместили в палату, где он проходил лечение.

По словам Семенова, буйных состояний у пациента не наблюдалось. Соседи по палате - тяжело больные, лежачие пациенты. Поэтому никто из них не смог остановить мужчину. Медсестры вовремя отреагировали и пытались удержать пациента, но он их оттолкнул.

Мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа и разбился насмерть.

Информацию о случившемся подтвердили в Госполиции, возбуждено уголовное дело в соответствии с разделом 13 Уголовного кодекса Латвии "Уголовные преступления против здоровья человека".