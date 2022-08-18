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"Не связано с нынешней международной ситуацией". Китай пошлет солдат на учения в Россию

rus.tvnet.lv
"Не связано с нынешней международной ситуацией". Китай пошлет солдат на учения в Россию
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter"

Китайская народная освободительная армия вместе с Индией, Беларусью, Монголией, Таджикистаном и другими странами примет участие в стратегических военных учениях "Восток-2022". Об этом, как сообщает агентство Reuters, сообщило Министерство обороны Китая.

Участие Китая в совместных учениях "не связано с нынешней международной и региональной ситуацией" и являются частью двустороннего договора о сотрудничестве с Россией, сообщило китайское Минобороны.

В июле Минобороны России сообщило, что с 30 августа по 5 сентября пройдут первые масштабные стратегические учения "Восток-2022". Минобороны РФ указало, что в учениях в Восточном военном округе примет участие "военные контингент других стран", однако не уточнило, каких конкретно.

В последний раз учения такого типа проходили в 2018 году. Это был первый раз, когда Китай принял в них участие.

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