"Не связано с нынешней международной ситуацией". Китай пошлет солдат на учения в Россию

Участие Китая в совместных учениях "не связано с нынешней международной и региональной ситуацией" и являются частью двустороннего договора о сотрудничестве с Россией, сообщило китайское Минобороны.

В июле Минобороны России сообщило, что с 30 августа по 5 сентября пройдут первые масштабные стратегические учения "Восток-2022". Минобороны РФ указало, что в учениях в Восточном военном округе примет участие "военные контингент других стран", однако не уточнило, каких конкретно.

В последний раз учения такого типа проходили в 2018 году. Это был первый раз, когда Китай принял в них участие.