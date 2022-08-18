Москва потребовала у США выдать визу Лаврову

Посол России в США Анатолий Антонов указал, что Москва, конечно, хотела бы видеть Лаврова на Генеральной ассамблее ООН, однако Вашингтон в последние годы "не раз создавал трудности" для визитов российских дипломатов.

Посольство России уже обратилось как в Белый дом, так и в Госдепартамент США с требованием "незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации", - сообщил Антонов.

Однако, реагируя на повторное вторжение России в Украину, США в феврале наложили санкции как на президента России Владимира Путина, так и на Лаврова.

Лавров находится также под санкциями Евросоюза и Великобритании.

Впрочем, если Лаврову и удается попасть на какой-нибудь международный форум, организуемый странами, не присоединившимся к западным санкциям, представители западных стран обычно его бойкотируют, как покидая зал, в котором появляется российский представитель, так и отказываясь от переговоров в кулуарах.