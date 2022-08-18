Москва потребовала у США выдать визы делегации МИД России во главе с Сергеем Лавровым для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Москва потребовала у США выдать визу Лаврову
Посол России в США Анатолий Антонов указал, что Москва, конечно, хотела бы видеть Лаврова на Генеральной ассамблее ООН, однако Вашингтон в последние годы "не раз создавал трудности" для визитов российских дипломатов.
Посольство России уже обратилось как в Белый дом, так и в Госдепартамент США с требованием "незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации", - сообщил Антонов.
Однако, реагируя на повторное вторжение России в Украину, США в феврале наложили санкции как на президента России Владимира Путина, так и на Лаврова.
Лавров находится также под санкциями Евросоюза и Великобритании.
Впрочем, если Лаврову и удается попасть на какой-нибудь международный форум, организуемый странами, не присоединившимся к западным санкциям, представители западных стран обычно его бойкотируют, как покидая зал, в котором появляется российский представитель, так и отказываясь от переговоров в кулуарах.
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