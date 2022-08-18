На Кипре перед судом предстал колумбийский "шаман": он обвиняется в смерти гражданки Латвии

Ранее сообщалось, что в августе 2019 года на Кипре после употребления психоделических наркотиков во время "церемонии душевного очищения" умерла 34-летняя гражданка Латвии.

В связи с смертью женщины полиция Кипра задержала гражданина Латвии и попросила помощи Интерпола в розысках гражданина Колумбии.

Тогда полиция Кипра сообщила, что это первый раз, когда в их поле зрения на Кипре попало нелегальное наркотическое вещество - диметилтриптамин.

Известное под словом айяуаска наркотическое вещество на "церемонии" на Кипре приняли 20 человек, в основном, иностранцы. Употребление айяуаски заимствовано у индейцев Амазонии.

Наркотическое вещество привез 42-летний колумбиец, которые вскоре после "церемонии" покинул кипрский город Ларнаку. "Церемонию" организовала 50-летняя гражданка России.

Гражданка Латвии была доставлена в больницу Ларнаки, где была констатирована ее смерть.

На прошлой неделе колумбийский "шаман" был найден в Испании и выдан Кипру.