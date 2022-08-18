Мемориал жертвам оккупации в Риге стал популярной скамейкой. В музее объясняют ситуацию

Лестница мемориала "Тактильная история" жертвам советской оккупации у Музея оккупации, предназначенная для возложения цветов и свечей, стала популярной зоной отдыха для туристов и горожан. Эта ситуация породила дискуссию о том, насколько этично и допустимо сидеть на таких памятниках.
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Как читатели RUS TVNET, так и пользователи социальных сетей сообщают, что туристы используют мемориальную лестницу в качестве сидения.
Авторами мемориала, открытого в прошлом году, являются скульптор Кристап Гелзис и архитектор Илзе Микельсоне. Художественная концепция мемориала основана на предмете из коллекции Латвийского музея оккупации - вышивке Мерии Стакле.
Семья Мерии Стакле была среди более чем 15 000 латышей, депортированных в Сибирь 14 июня 1941 года. Муж Марии Петр был заключен в лагерь ГУЛАГ, где и умер в 1944 году. Мать и ее дочь Хильда оказались в лагере в Новосибирской области. По доносу она была арестована 18 мая 1950 года за антисоветскую пропаганду и заключена в лагерь Суслово.
При задержании на белом платке Мерии была сделана надпись с датой ареста и именами 88 арестантов разных национальностей. Позже Мерия вышила эти надписи цветными нитками, взятыми с одежды заключенных. Хильда вернулась в Латвию в 1954 году, а Мерия в 1956 году.
В 1993 году платок был подарен Латвийскому музею оккупации.
Как пояснили TVNET в Музее оккупации, мемориал задуман как место, которое сохраняет память о жертвах советской оккупации и дает возможность рижанам и гостям города возложить цветы или зажечь свечи в память о погибших близких. Другими словами, мемориал определенно не предназначен для того, чтобы на нем сидеть.
"Сторона со стороны площади предназначена для официальных собраний, где можно возлагать цветы во время официальных визитов, а сторона улицы Грециниеку предназначена для индивидуальных посещений. Лестница мемориала со стороны улицы Грециниеку предназначена для облегчения возложения цветов и свечи», — говорит в музее, отмечая, что у мемориала и рядом с ним обеспечена круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Кроме того, Латвийский музей оккупации обратился в компанию State Real Estate, которая занимается реконструкцией комплекса Латвийского музея оккупации, с предложением разместить возле мемориала дополнительную информационную табличку, так как существующая в настоящее время табличка находится слишком далеко от мемориала и лишь частично объясняет его смысл.
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