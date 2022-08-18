Мемориал жертвам оккупации в Риге стал популярной скамейкой. В музее объясняют ситуацию

Как читатели RUS TVNET, так и пользователи социальных сетей сообщают, что туристы используют мемориальную лестницу в качестве сидения.

Авторами мемориала, открытого в прошлом году, являются скульптор Кристап Гелзис и архитектор Илзе Микельсоне. Художественная концепция мемориала основана на предмете из коллекции Латвийского музея оккупации - вышивке Мерии Стакле.

Семья Мерии Стакле была среди более чем 15 000 латышей, депортированных в Сибирь 14 июня 1941 года. Муж Марии Петр был заключен в лагерь ГУЛАГ, где и умер в 1944 году. Мать и ее дочь Хильда оказались в лагере в Новосибирской области. По доносу она была арестована 18 мая 1950 года за антисоветскую пропаганду и заключена в лагерь Суслово.

При задержании на белом платке Мерии была сделана надпись с датой ареста и именами 88 арестантов разных национальностей. Позже Мерия вышила эти надписи цветными нитками, взятыми с одежды заключенных. Хильда вернулась в Латвию в 1954 году, а Мерия в 1956 году.

В 1993 году платок был подарен Латвийскому музею оккупации.