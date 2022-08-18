Миллионер латвийского происхождения покончил с собой в США

Смерть Рапопорта очень похожа на смерть его делового партнера Сергея Ткаченко, который умер в Москве в 2017 году. Он выпал из окна собственной квартиры в центре Москвы.

Российские СМИ в то время утверждали, что это был несчастный случай и что он просто пытался запугать свою девушку. Рапопорт и Ткаченко вместе управляли известным московским ночным клубом Soho Rooms.

До февраля этого года он жил в Киеве со своей второй женой Аленой, украинским вирусологом, и их маленькой дочерью. Когда в феврале Россия вторглась в Украину, бизнесмен отправил свою семью в Данию, а сам вернулся в США, планируя перевезти туда и свою семью.

Дэн Рапопорт родился в Латвии в 1970 году, в 1980-м его семья эмигрировала в США после получения политического убежища. В начале 90-х он переехал в Россию, где стал инвестиционным банкиром. А в 2007 году Рапопорт вместе с партнером Домиником Гуалтиери открыл в Москве клуб Soho Rooms. Это заведение долгое время оставалось последним образцом популярного в нулевые жанра гламурного клуба с фейсконтролем на входе, моделями и бизнесменами внутри.