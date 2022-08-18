Инвестор и бизнесмен латвийского происхождения, выступающий против президента России Владимира Путина, найден мертвым в Вашингтоне на этой неделе. Скорее всего он покончил с собой, прыгнув с многоэтажки, сообщают британские СМИ.
Миллионер латвийского происхождения покончил с собой в США
52-летний Дэн Рапопорт был найден мертвым 14 августа возле апартаментов в Вашингтоне. Родившийся в Латвии бизнесмен ранее жил в США с первой женой, а до начала войны со второй женой в Киеве.
Его смерть потрясла семью и друзей бизнесмена. Рапопорт был активным критиком Путина, осуждал войну и страстно писал о ней в социальных сетях. В последние месяцы он рассказал друзьям, что российские венчурные инвесторы вымогали у него 10 000 долларов, и просил помочь разоблачить и опозорить их.
Перед смертью он отправил свою собаку из приюта гулять в парк с деньгами и предсмертной запиской.
Жена предпринимателя Алена подтверждает факт смерти мужа, но опровергает заявление о том, что ее муж покончил жизнь самоубийством.
"К нашему огромному сожалению, мужа и отца нашей доченьки больше нет. Мы должны были встретиться, у него были назначены встречи, были планы. Дэн нас эвакуировал из Киева и сам вернулся туда помогать моей стране. Далее мы должны были встретиться в США", - написала жена предпринимателя Алена.
Смерть Рапопорта очень похожа на смерть его делового партнера Сергея Ткаченко, который умер в Москве в 2017 году. Он выпал из окна собственной квартиры в центре Москвы.
Российские СМИ в то время утверждали, что это был несчастный случай и что он просто пытался запугать свою девушку. Рапопорт и Ткаченко вместе управляли известным московским ночным клубом Soho Rooms.
До февраля этого года он жил в Киеве со своей второй женой Аленой, украинским вирусологом, и их маленькой дочерью. Когда в феврале Россия вторглась в Украину, бизнесмен отправил свою семью в Данию, а сам вернулся в США, планируя перевезти туда и свою семью.
Дэн Рапопорт родился в Латвии в 1970 году, в 1980-м его семья эмигрировала в США после получения политического убежища. В начале 90-х он переехал в Россию, где стал инвестиционным банкиром. А в 2007 году Рапопорт вместе с партнером Домиником Гуалтиери открыл в Москве клуб Soho Rooms. Это заведение долгое время оставалось последним образцом популярного в нулевые жанра гламурного клуба с фейсконтролем на входе, моделями и бизнесменами внутри.
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