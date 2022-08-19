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Мужчина заказал моллюсков и нашел в них редкую фиолетовую жемчужину

rus.tvnet.lv
Мужчина заказал моллюсков и нашел в них редкую фиолетовую жемчужину
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Фото: скриншот

Американец из штата Пенсильвания Скотт Оверленд обнаружил редкую фиолетовую жемчужину в порции моллюсков, которую заказал. Об этом сообщает "Сноб" со ссылкой на UPI. 

Мужчина приехал с семьей в Делавэр и ужинал в одном из местных ресторанов. Сначала ему показалось, что это леденец, который нечаянно упал в тарелку.

"Мы никогда не слышали о жемчужинах в моллюсках. Я всегда считал, что они есть только в устрицах", - отметил Скотт. Сейчас он планирует передать камень оценщику.

Посетители ресторанов два-три раза в год находят жемчуг в своих блюдах, отмечает UPI.

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