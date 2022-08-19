Пятничная забастовка парализует транспортную систему Лондона

Ожидается, что будет сильно нарушено движение по маршрутам метро, в то время как будет ограничено и городское железнодорожное сообщение. Нормально не будет работать несколько десятков автобусных маршрутов на западе Лондона, сообщает лондонское предприятие общественного транспорта TfL.

Как сообщалось, в четверг бастовали десятки тысяч работников национальной железнодорожной сети Великобритании, которые возобновят забастовку в субботу, требуя повышения зарплат, чтобы компенсировать стремительный рост стоимости жизни, вызванный инфляцией.

Статистика показывает, что в июле инфляция достигла 10,1%, что является самым высоким уровнем с 1982 года.

Переговоры между профсоюзами и работодателями оказались в тупике. Пока предприятия утверждают, что рост расходов и падение спроса сужает их возможности для маневра, профсоюзы настаивают на том, что их члены больше не могут свести концы с концами. В свою очередь правительство выражает опасения, что прибавки к зарплате будут способствовать еще большей инфляции.

Забастовки планируют и работники других отраслей, в том числе врачи, адвокаты, учителя, медсестры, пожарные, сборщики отходов, а также персонал аэропортов и почты.