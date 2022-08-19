Сегодня, 19 августа, в 12:40 центр тревоги Эстонии получил сообщение о тяжелом ДТП. По первоначальным данным, на четвертом километре Тарту-Йыгева-Аравете в деревне Марамаа в Тартумаа столкнулись три машины. Два человека пострадали и один погиб, пишет Rus.Postimees.
Фото ⟩ В Эстонии столкнулись три машины: один человек погиб, двое пострадали
В Эстонии столкнулись три машины: один человек погиб, двое пострадали
В настоящий момент полицейские работают на месте происшествия. Детали аварии еще устанавливаются.
Дорога в этом месте закрыта, полицейские направляют участников дорожного движения в объезд.
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