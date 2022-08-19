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Премьер-министр Финляндии сделала тест на наркотики после появления видео с вечеринки

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Премьер-министр Финляндии сделала тест на наркотики после появления видео с вечеринки
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премьер-министр Финляндии Санна Марин
премьер-министр Финляндии Санна Марин Фото: EPA/Scanpix

На специальной пресс-конференции в пятницу, 19 августа, премьер-министр Финляндии Санна Марин призналась, что в последние дни против нее выдвигались серьезные обвинения, поэтому она решила сделать тест на наличие наркотиков в своем организме.

"Чтобы развеять все домыслы, я сегодня сдала анализ [на наличие запрещенных веществ в организме], результат будет известен в течение недели", - сказала премьер.

Она еще раз отметила, что не участвовала в вечеринках, где употреблялись наркотики.

"Я никогда не употребляла наркотики, никакие наркотики", - подчеркнула премьер-министр.

Как рассказала Марин, большую часть времени она проводит на работе, однако у нее есть "человеческая потребность хорошо проводить время".

Премьер-министр также пояснила, что в 2022 году веселье и танцы не должны считаться неподобающим поведением.

Однако глава правительства призналась, что ей неловко из-за того, что видеоролики с ее участием попали в Сеть.

При этом она подчеркнула, что граждане имеют право выражать недовольство поведением политиков.

Уже сообщалось, что одна из самых молодых мировых лидеров Санна Марин стала предметом обсуждения в соцсетях после того, как в интернете всплыло одно видео с ней. На видео, которое изначально было размещено в сторис Instagram, Марин пьет коктейль, активно танцует и подпевает финскому рэперу Петри Нигарда и поп-певице Антти Туйску.

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