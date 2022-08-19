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Видео ⟩ "Уже совсем близко": Путин снова неправильно произнес имя Токаева при встрече

rus.tvnet.lv
"Уже совсем близко": Путин снова неправильно произнес имя Токаева при встрече
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Владимир Путин и Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Кемелевич Токаев Фото: EPA/Scanpix

Президент России Владимир Путин в очередной раз неправильно произнес имя президента Казахстана Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева во время своего визита в Сочи в пятницу, 19 августа, сообщает Nexta.

"Дорогой Касымжан Кемелеевич, рад вас видеть", - приветствовал Токаева Путин. Инцидент был заснят на видео.

Судя по опубликованному видео, Токаев не поправил Путина и не отреагировал на неправильное произношение его имени. После этого президент Казахстана без ошибок назвал своего российского коллегу "уважаемым Владимиром Владимировичем".

Ранее сообщалось, что в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме Путин неправильно произнес имя и фамилию Токаева. Вместо "Касым-Жомарт Кемелевич" он произнес "Кемежам Ишемилевич".

Тогда казахстанский лидер, находясь на сцене форума в нескольких метрах от Путина, назвал пророссийские сепаратистские формирования Донбасса "квазигосударственными территориями". Путин был оскорблен этими высказываниями, сообщили несколько источников.

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