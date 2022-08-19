Видео ⟩ "Уже совсем близко": Путин снова неправильно произнес имя Токаева при встрече

"Дорогой Касымжан Кемелеевич, рад вас видеть", - приветствовал Токаева Путин. Инцидент был заснят на видео.

Четвертая попытка обратиться к президенту Казахстана провалилась. Но уже совсем близко — Касымжан Кемельевич. Главы России и Казахстана проводят встречу в Сочи. Владимир Путин вновь решил переименовать собеседника. pic.twitter.com/AKKQdFGasa — SOTA (@Sota_Vision) August 19, 2022

Судя по опубликованному видео, Токаев не поправил Путина и не отреагировал на неправильное произношение его имени. После этого президент Казахстана без ошибок назвал своего российского коллегу "уважаемым Владимиром Владимировичем".

Ранее сообщалось, что в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме Путин неправильно произнес имя и фамилию Токаева. Вместо "Касым-Жомарт Кемелевич" он произнес "Кемежам Ишемилевич".

Тогда казахстанский лидер, находясь на сцене форума в нескольких метрах от Путина, назвал пророссийские сепаратистские формирования Донбасса "квазигосударственными территориями". Путин был оскорблен этими высказываниями, сообщили несколько источников.