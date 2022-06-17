Токаев: Казахстан не признает ДНР и ЛНР

"Современное международное право - это устав Организации Объединенных Наций. Но два основных принципа, заложенных в устав, в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг с другом. Это территориальная целостность государства и право наций на самоопределение. <…>

Но вообще подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос.

По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Донецк и Луганск. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - сказал президент Казахстана.

Петербургский экономический форум в этом году проходит с 15 по 18 июня. Проходящий форум стал 25-м по счету.