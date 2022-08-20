WP рассказала о провале ФСБ при подготовке к войне

По данным WP, главным "голосом", убеждавшим Путина, что "Зеленский слаб, его правительство рухнет, а украинский народ будет приветствовать российские силы" стал лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук, который находился в прямом контакте с Путиным. По мнению собеседников WP, план не сработал, в том числе из-за отказала Зеленского покидать Киев.

Глава ФСБ Бортников не понес наказания за провал в Украине

За украинское направление в ФСБ отвечает Служба оперативной информации и международных связей, которую возглавляет Сергей Беседа. К лету 2021 года штат подразделения ФСБ, специализирующегося на Украине, вырос с 30 до 160 человек. Для переманивания новобранцев из других подразделений спецслужбы им предлагали бонусы и бесплатное жилье в зданиях, прилегающих к Академии ФСБ на Мичуринском проспекте в Москве, пишет WP со ссылкой на разведданные Украины.

Несмотря на появившуюся информацию, что Беседа после провала спецслужб в Украине был уволен или даже арестован, собеседники WP в западных разведках сомневаются в этом. Как рассказали собеседники газеты, они не видели никакой информации, позволяющей предположить, что кто-нибудь из руководителей российской разведки столкнулся с такими последствиями.

"У нас есть довольно веские основания полагать, что он все еще на работе", - сказал высокопоставленный американский чиновник о Беседе. Кроме того, по словам чиновника, нет никаких признаков привлечения главы ФСБ Александра Бортникова к ответственности за неудачи своего ведомства.