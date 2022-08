Фото ⟩ В Юрмале выступил король балканских ритмов Shantel и группа The Bucovina Club Orkestar

Shantel и группа The Bucovina Club Orkestar украшают своими перформансами крупнейшие фестивали, собирают лучшие концертные площадки по всему миру и ни один зритель не может устоять перед желанием пуститься в танец под их зажигательную музыку. Харизматичный кроссовер из панк-рока, регги, греческих, румынских и украинских традиций духовой музыки — так в нескольких словах можно описать жанровое разнообразие, которое создали Shantel со своим коллективом Bucovina Club Orkestаr в этот вечер. Эта музыка, буквально искрящая энергией и стирающая границы между стилями, подарила каждому ощущение эйфории и абсолютной свободы.

Фестиваль "THE BEST OF Summertime - приглашает Инесса Галанте" проходит с 18-21 августа в к/з Дзинтари. Билеты на фестиваль в сети Biļešu Paradīze.