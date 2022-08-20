19 августа под девизом "Юрмала будет танцевать" в к/з "Дзинтари" выступили мировые трендсеттеры в жанре балканской музыки, настоящие музыкальные хулиганы из Германии - Shantel и группа The Bucovina Club Orkestar.
Фото ⟩ В Юрмале выступил король балканских ритмов Shantel и группа The Bucovina Club Orkestar
Shantel и группа The Bucovina Club Orkestar украшают своими перформансами крупнейшие фестивали, собирают лучшие концертные площадки по всему миру и ни один зритель не может устоять перед желанием пуститься в танец под их зажигательную музыку. Харизматичный кроссовер из панк-рока, регги, греческих, румынских и украинских традиций духовой музыки — так в нескольких словах можно описать жанровое разнообразие, которое создали Shantel со своим коллективом Bucovina Club Orkestаr в этот вечер. Эта музыка, буквально искрящая энергией и стирающая границы между стилями, подарила каждому ощущение эйфории и абсолютной свободы.
В рамках вечера перед зрителями также выступила солистка Национального оперного театра Украины, обладательница лирического сопрано Ольга Матюшенко, вынужденная из-за военных действий покинуть родную страну. Для латвийской публики Матюшенко под аккомпанемент лауреатов конкурса "Таланты Инессы Галанте" исполнила арии из оперы "Наталка Полтавка".
Фестиваль "THE BEST OF Summertime - приглашает Инесса Галанте" проходит с 18-21 августа в к/з Дзинтари. Билеты на фестиваль в сети Biļešu Paradīze.
Галерея: Shantel и группа The Bucovina Club Orkestar в Юрмале
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