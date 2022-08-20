Возможен ли новый Чернобыль? Какими могут быть последствия аварии на оккупированной Запорожской АЭС

Сухое хранилище - это большие контейнеры, которые рядами стоят на открытой площадке на территории станции. Они могут стоять так десятки лет.

Сухое хранилище - это еще один потенциальный источник радиоактивности. У контейнеров нет никакой герметичной защиты, поэтому они могут быть уязвимы для боевых действий, хотя и обладают определенным запасом прочности.

"Ракетами по ним не стреляли, но из гранатомета во время испытаний стреляли. Они проектируются с тем расчетом, что они будут использоваться при транспортировке. И тут возникает вопрос, как их обезопасить. И расчеты делали, исходя из гранатомета и такого рода воздействия, пожара и так далее. То есть это достаточно устойчивые сооружения", - объясняет Павел Подвиг.

По его словам, если по СХОЯТ будет нанесен, к примеру, ракетный удар, то выброс радиации произойдет (потому что в отработавшем топливе все еще хранятся долгоживущие нуклиды), но он будет локальным, в пределах 10-30 метров.

Из-за того, что в СХОЯТ хранится уже остывшее отработавшее топливо, после удара оно не воспламенится. Пожар сгенерировал бы поток воздуха, который потом вышел бы в атмосферу и там бы мог распространиться.

"А здесь все будет локально, в этом, конечно, тоже нет ничего хорошего, но это опасность другого уровня", - говорит Подвиг.