Самолет Эфиопских авиалиний не смог приземлиться, потому что оба пилота уснули

Боинг 737-800 не смог вовремя приземлиться в эфиопском аэропорту, в результате чего автопилот отключился и зазвучала предупреждающая сирена.

Представитель авиакомпании отказался комментировать, заснули ли пилоты, но сказал, что было начато расследование инцидента.

Представитель сказал: "Мы получили сообщение о том, что эфиопский рейс ET343, следовавший из Хартума в Аддис-Абебу, временно потерял связь с авиадиспетчерской службой Аддис-Абебы. Позднее, после восстановления связи, полет был благополучно завершен".

Пресс-секретарь добавил, что указанный экипаж был отстранен от работы в компании до конца расследования. "По результатам расследования будут приняты соответствующие меры. Безопасность всегда была и останется нашим главным приоритетом".

По сообщению The Aviation Herald, пилоты не ответили на несколько запросов на связь с авиадиспетчерской службой, но были разбужены отключением автопилота, когда самолет пролетел над аэропортом, где он должен был приземлиться.

Данные службы отслеживания полетов FlightAware показывают, что самолет пролетел над взлетно-посадочной полосой в Аддис-Абебе, затем ненадолго набрал скорость и совершил 25-минутную посадку в аэропорту.