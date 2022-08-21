15 августа рейс авиакомпании Ethiopian Airlines опоздал на посадку в международном аэропорту Аддис-Абебы в Эфиопии из-за того, что пилоты заснули, сообщает издание Insider.
Самолет Эфиопских авиалиний не смог приземлиться, потому что оба пилота уснули
Боинг 737-800 не смог вовремя приземлиться в эфиопском аэропорту, в результате чего автопилот отключился и зазвучала предупреждающая сирена.
Представитель авиакомпании отказался комментировать, заснули ли пилоты, но сказал, что было начато расследование инцидента.
Представитель сказал: "Мы получили сообщение о том, что эфиопский рейс ET343, следовавший из Хартума в Аддис-Абебу, временно потерял связь с авиадиспетчерской службой Аддис-Абебы. Позднее, после восстановления связи, полет был благополучно завершен".
Пресс-секретарь добавил, что указанный экипаж был отстранен от работы в компании до конца расследования. "По результатам расследования будут приняты соответствующие меры. Безопасность всегда была и останется нашим главным приоритетом".
По сообщению The Aviation Herald, пилоты не ответили на несколько запросов на связь с авиадиспетчерской службой, но были разбужены отключением автопилота, когда самолет пролетел над аэропортом, где он должен был приземлиться.
Данные службы отслеживания полетов FlightAware показывают, что самолет пролетел над взлетно-посадочной полосой в Аддис-Абебе, затем ненадолго набрал скорость и совершил 25-минутную посадку в аэропорту.
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