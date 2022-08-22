Российская актриса и режиссер Рената Литвинова сообщила в своем Telegram-канале, что российская сеть кинотеатров "Каро" отменила спецпоказ и прокат ее фильма "Северный ветер", который должен был стартовать 25 августа.
Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма "Северный ветер" в РФ
"Прокат, спецпоказ "Северного ветра" - все отменено. "Внезапно". Причины - без комментариев", - написала Рената Литвинова.
Она опубликовала письмо, в котором представители "Каро" проинформировали ее о своем решении:
"По независящим от "Каро" обстоятельствам мы вынуждены отменить специальное событие 22 августа и весь прокат с 25 августа в сети "Каро". Всех зрителей мы оповестим и сделаем возврат денежных средств. Приносим свои извинения! Очень хотелось с вами поработать, но не случилось... Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению".
Фильм "Северный ветер" был снят по пьесе самой Литвиновой, а его жанр Рената охарактеризовала как "реальную фантасмагорию". Это история о хаосе и разрушении, которые настигли влиятельный древний клан, где господствовали женщины, после смерти одной из героинь.
Напомним, что вскоре после начала войны в Украине Рената Литвинова улетела во Францию.
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