Рецепт ⟩ Малиновый пирог без вреда для фигуры 🧁
Малиновый пирог без вреда для фигуры 🧁
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г 5% творога;
- 60 г овсяной муки;
- 1 яйцо;
- 1 яичный белок;
- подсластитель по вкусу.
Для начинки:
- 250 г творожного крема/рикотты;
- 170 г малины;
- подсластитель по вкусу.
Приготовление:
- Для теста смешиваем все ингредиенты, можно пробить погружным блендером.
- Полученную массу выкладываем в форму для пирога.
- Для начинки смешиваем рикотту с подсластителем и 100 г малины.
- Выкладываем на тесто и посыпаем оставшейся малиной.
- Отправляем в разогретую духовку на 180° примерно на 35 минут.
Весь пирог - около 1050 ккал, а в 1/6 - приблизительно 175 ккал.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова