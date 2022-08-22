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Рецепт ⟩ Малиновый пирог без вреда для фигуры 🧁

rus.tvnet.lv
Малиновый пирог без вреда для фигуры 🧁
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Фото: instagram/pp_kbitja/

Очередной летний рецепт от Кати, любительницы ПП-готовки!

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г 5% творога;
  • 60 г овсяной муки;
  • 1 яйцо;
  • 1 яичный белок;
  • подсластитель по вкусу.

Для начинки:

  • 250 г творожного крема/рикотты;
  • 170 г малины;
  • подсластитель по вкусу.

Приготовление:

  1. Для теста смешиваем все ингредиенты, можно пробить погружным блендером.
  2. Полученную массу выкладываем в форму для пирога.
  3. Для начинки смешиваем рикотту с подсластителем и 100 г малины.
  4. Выкладываем на тесто и посыпаем оставшейся малиной.
  5. Отправляем в разогретую духовку на 180° примерно на 35 минут.

Весь пирог - около 1050 ккал, а в 1/6 - приблизительно 175 ккал.

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