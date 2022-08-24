Видео, фото ⟩ Новые песни Дорна и Барских: как украинские звезды поздравляли свою страну с Днем независимости

Певица Настя Каменских в своем Instagram выложила видео прогулки по Киеву под музыку и поделилась своими воспоминаниями. "2022 год. Тоже август. Тоже лето. И тоже Киев. Несмотря на все, такой же приветливый и многогранный. Столица страны свободных, сильных, трудолюбивых, мужественных, единственных - невероятных людей. Людей, для которых "свобода и независимость" - это не просто слова, а основа жизни. Это то, без чего мы не можем, а такому никому и никогда не отдадим. Украина переживала разные времена. Но как и раньше, так и сейчас, и в будущем - мы всегда будем, есть и будем свободным и независимым народом нашей свободной и независимой, нашей прекрасной страны", - резюмировала Каменских.