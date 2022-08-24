В среду, 24 августа, на 182 день войны, Украина отмечает 31-ю годовщину Независимости. Украинские певцы и артисты поздравили своих поклонников с этим важным и знаковым праздником.
Видео, фото ⟩ Новые песни Дорна и Барских: как украинские звезды поздравляли свою страну с Днем независимости
Украинский певец Макс Барских выпустил новую песню в честь Дня независимости. Композиция называется "Украина". По словам музыканта: "Это песня-мечта. Я верю в такую победу, когда вся страна становится единой несокрушимой семьей. Украина - это семья, в которой любят и понимают".
Иван Дорн тоже решил не отставать и в честь Дня независимости Украины выпустил песню "Нескорена" на украинском языке. Песня создана на основе стихотворения поэтессы Алины Цибенко, которое певец самостоятельно переделал.
Певица Настя Каменских в своем Instagram выложила видео прогулки по Киеву под музыку и поделилась своими воспоминаниями. "2022 год. Тоже август. Тоже лето. И тоже Киев. Несмотря на все, такой же приветливый и многогранный. Столица страны свободных, сильных, трудолюбивых, мужественных, единственных - невероятных людей. Людей, для которых "свобода и независимость" - это не просто слова, а основа жизни. Это то, без чего мы не можем, а такому никому и никогда не отдадим. Украина переживала разные времена. Но как и раньше, так и сейчас, и в будущем - мы всегда будем, есть и будем свободным и независимым народом нашей свободной и независимой, нашей прекрасной страны", - резюмировала Каменских.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился фотографией огромного флага и отметил: "Не спрашивай у других, когда закончится война. Спроси себя, что ты сделал для Победы! С Днем Независимости, братья и сестры! Слава Украине!".
Но не только украинские артисты поздравляли свою страну с Днем независимости. Например, оркестр шотландских гвардейцев исполнил песню Stefania, с которой украинская группа Kalush Orchestra победила на "Евровидении 2022".
"Сегодня Украина отмечает 31 год независимости. В честь юбилея Оркестр шотландской гвардии исполнил песню Stefania на параде конной гвардии", - говорится в Twitter, где и было размещено поздравление.
Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2022
To honour the anniversary and as a tribute to the Ukrainian people, the @ScotsGuardsBand performed the winning @Eurovision entry, 'Stefania', on Horse Guards Parade. 🇺🇦🇬🇧@ArmyInLondon #StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/mUC5k07tC4
Тина Кароль поделилась фотографией, сделанной возле фуникулера в Киеве. Звезда прокомментировала ее: "Во время войны независимость Украины стала моей личной независимостью. Я полностью отождествляю себя со своей страной. Ее спокойствие - мое спокойствие, ее живые дети - мои живые дети, ее право на самопризнание - мое право на самопризнание".
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