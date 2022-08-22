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На следующей неделе могут внести поправки, ограничивающие повторную выдачу ВНЖ

rus.tvnet.lv/LETA
На следующей неделе могут внести поправки, ограничивающие повторную выдачу ВНЖ
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Valsts kanceleja

Министерство внутренних дел (МВД) планирует на следующей неделе представить правительству поправки об ограничении на повторную выдачу временных видов на жительство (ВНЖ), заявил сегодня, 22 августа, после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Также ожидается установление более строгих требований в отношении постоянных видов на жительство, отметил глава правительства.

Кариньш подчеркнул, что важно не допустить, чтобы лица, поддерживающие жестокую агрессию России на Украине, находились в Латвии.

Как сообщалось, МВД подготовило изменения в законе об иммиграции, которые предусматривают прекращение до 30 июня 2023 года повторной выдачи временных видов на жительство ВНЖ гражданам России и Беларуси, при этом предлагаемые изменения повлияют на возможности работодателей продолжать трудовые отношения с работниками из этих стран.

В настоящее время переходные правила закона об иммиграции предусматривают для граждан России и Беларуси ограничения на получение первого временного ВНЖ.

Из закона планируется исключить норму, согласно которой гражданам и негражданам Латвии, которые приняли гражданство другой страны, не требовалось подтверждать знания государственного языка и наличие регулярных средств к существованию. Если гражданин или негражданин Латвии, ставший гражданином другого государства, пожелает и в дальнейшем находиться в Латвии, он сможет запросить статус постоянного жителя Европейского союза (ЕС), подтвердив знания государственного языка и наличие регулярных и достаточных финансовых средств.

В законе планируется предусмотреть ряд исключений.

"Прогрессивные" и "Объединенный список": выдачу виз и ВНЖ гражданам России следует ограничить на всей территории ЕС

Выдача виз и временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России должна быть ограничена на всей территории Европейского союза (ЕС), такую позицию высказали представители партии "Прогрессивные", а также "Объединенного списка".

Сопредседатель правления партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева подчеркнула, что Латвия и страны Балтии должны взять на себя инициативу по ограничению выдачи ВНЖ и виз и призвать другие страны ЕС к тому, чтобы они последовали их примеру. Следует понимать, что страны ЕС находятся в единой Шенгенской зоне, поэтому введение ограничений только в Латвии не решит проблему, отметила Ненашева.

При этом она заявила, что план Министерства внутренних дел (МВД) по ограничению выдачи ВНЖ и виз является непродуманным. По мнению Ненашевой, неопределенность в основном связана с гражданами Беларуси, потому что эти люди активно выступали против режима своей страны. Многие белорусы укрылись в Латвии, однако у них есть надежда, что когда-нибудь в их стране будет демократия, поэтому полностью отказаться от белорусского гражданства они, возможно, не захотят, признает политик. По словам Ненашевой, также много вопросов к тем гражданам России и Беларуси, которые находятся в Латвии длительное время, но не подавали заявок на получение гражданства.

При этом представитель "Прогрессивных" подчеркнула: "Необходимо понимать, что путешествия или командировки - это привилегия, которую нельзя разрешать сторонникам российского и белорусского режимов". Ненашева признает, что выделить тех, кто ищет убежища, может быть сложно, особенно в случае России, где гораздо меньше людей, которые активно старались добиться перемен.

Ограничения на продление ВНЖ и выдачу виз гражданам России следует поддержать, поскольку важны любые методы для прекращения войны России против Украины, заявил один из лидеров "Объединенного списка", депутат Сейма Марис Кучинскис.

Политик отметил, что в вопросе ограничения на выдачу виз наиболее эффективным было бы соглашение всего Евросоюза об общем подходе. Кучинскис признал, что в создании такой единой визовой политики важна позиция крупнейших стран-членов ЕС.

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