На следующей неделе могут внести поправки, ограничивающие повторную выдачу ВНЖ

В законе планируется предусмотреть ряд исключений.

"Прогрессивные" и "Объединенный список": выдачу виз и ВНЖ гражданам России следует ограничить на всей территории ЕС

Выдача виз и временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России должна быть ограничена на всей территории Европейского союза (ЕС), такую позицию высказали представители партии "Прогрессивные", а также "Объединенного списка".

Сопредседатель правления партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева подчеркнула, что Латвия и страны Балтии должны взять на себя инициативу по ограничению выдачи ВНЖ и виз и призвать другие страны ЕС к тому, чтобы они последовали их примеру. Следует понимать, что страны ЕС находятся в единой Шенгенской зоне, поэтому введение ограничений только в Латвии не решит проблему, отметила Ненашева.

При этом она заявила, что план Министерства внутренних дел (МВД) по ограничению выдачи ВНЖ и виз является непродуманным. По мнению Ненашевой, неопределенность в основном связана с гражданами Беларуси, потому что эти люди активно выступали против режима своей страны. Многие белорусы укрылись в Латвии, однако у них есть надежда, что когда-нибудь в их стране будет демократия, поэтому полностью отказаться от белорусского гражданства они, возможно, не захотят, признает политик. По словам Ненашевой, также много вопросов к тем гражданам России и Беларуси, которые находятся в Латвии длительное время, но не подавали заявок на получение гражданства.

При этом представитель "Прогрессивных" подчеркнула: "Необходимо понимать, что путешествия или командировки - это привилегия, которую нельзя разрешать сторонникам российского и белорусского режимов". Ненашева признает, что выделить тех, кто ищет убежища, может быть сложно, особенно в случае России, где гораздо меньше людей, которые активно старались добиться перемен.

Ограничения на продление ВНЖ и выдачу виз гражданам России следует поддержать, поскольку важны любые методы для прекращения войны России против Украины, заявил один из лидеров "Объединенного списка", депутат Сейма Марис Кучинскис.

Политик отметил, что в вопросе ограничения на выдачу виз наиболее эффективным было бы соглашение всего Евросоюза об общем подходе. Кучинскис признал, что в создании такой единой визовой политики важна позиция крупнейших стран-членов ЕС.