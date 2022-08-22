Министерство внутренних дел (МВД) планирует на следующей неделе представить правительству поправки об ограничении на повторную выдачу временных видов на жительство (ВНЖ), заявил сегодня, 22 августа, после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.
На следующей неделе могут внести поправки, ограничивающие повторную выдачу ВНЖ
Также ожидается установление более строгих требований в отношении постоянных видов на жительство, отметил глава правительства.
Кариньш подчеркнул, что важно не допустить, чтобы лица, поддерживающие жестокую агрессию России на Украине, находились в Латвии.
Как сообщалось, МВД подготовило изменения в законе об иммиграции, которые предусматривают прекращение до 30 июня 2023 года повторной выдачи временных видов на жительство ВНЖ гражданам России и Беларуси, при этом предлагаемые изменения повлияют на возможности работодателей продолжать трудовые отношения с работниками из этих стран.
В настоящее время переходные правила закона об иммиграции предусматривают для граждан России и Беларуси ограничения на получение первого временного ВНЖ.
Из закона планируется исключить норму, согласно которой гражданам и негражданам Латвии, которые приняли гражданство другой страны, не требовалось подтверждать знания государственного языка и наличие регулярных средств к существованию. Если гражданин или негражданин Латвии, ставший гражданином другого государства, пожелает и в дальнейшем находиться в Латвии, он сможет запросить статус постоянного жителя Европейского союза (ЕС), подтвердив знания государственного языка и наличие регулярных и достаточных финансовых средств.
В законе планируется предусмотреть ряд исключений.
"Прогрессивные" и "Объединенный список": выдачу виз и ВНЖ гражданам России следует ограничить на всей территории ЕС
Выдача виз и временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России должна быть ограничена на всей территории Европейского союза (ЕС), такую позицию высказали представители партии "Прогрессивные", а также "Объединенного списка".
Сопредседатель правления партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева подчеркнула, что Латвия и страны Балтии должны взять на себя инициативу по ограничению выдачи ВНЖ и виз и призвать другие страны ЕС к тому, чтобы они последовали их примеру. Следует понимать, что страны ЕС находятся в единой Шенгенской зоне, поэтому введение ограничений только в Латвии не решит проблему, отметила Ненашева.
При этом она заявила, что план Министерства внутренних дел (МВД) по ограничению выдачи ВНЖ и виз является непродуманным. По мнению Ненашевой, неопределенность в основном связана с гражданами Беларуси, потому что эти люди активно выступали против режима своей страны. Многие белорусы укрылись в Латвии, однако у них есть надежда, что когда-нибудь в их стране будет демократия, поэтому полностью отказаться от белорусского гражданства они, возможно, не захотят, признает политик. По словам Ненашевой, также много вопросов к тем гражданам России и Беларуси, которые находятся в Латвии длительное время, но не подавали заявок на получение гражданства.
При этом представитель "Прогрессивных" подчеркнула: "Необходимо понимать, что путешествия или командировки - это привилегия, которую нельзя разрешать сторонникам российского и белорусского режимов". Ненашева признает, что выделить тех, кто ищет убежища, может быть сложно, особенно в случае России, где гораздо меньше людей, которые активно старались добиться перемен.
Ограничения на продление ВНЖ и выдачу виз гражданам России следует поддержать, поскольку важны любые методы для прекращения войны России против Украины, заявил один из лидеров "Объединенного списка", депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политик отметил, что в вопросе ограничения на выдачу виз наиболее эффективным было бы соглашение всего Евросоюза об общем подходе. Кучинскис признал, что в создании такой единой визовой политики важна позиция крупнейших стран-членов ЕС.
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