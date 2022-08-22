В течение нескольких дней в окрестностях Саласпилса родственники отчаянно искали пропавшую Эвелину Ауце, которую нашли мертвой в лесном массиве. Не исключено, что она покончила жизнь самоубийством, сообщает передача Degpunktā.
Пропавшая женщина найдена в лесу мертвой: известны новые подробности
Первоначально поиски Эвелины в основном были сосредоточены на реке, но поисковые работы, которые несколько раз проводили экстренные службы и волонтеры, не увенчались успехом.
Позже, с получением новой информации и изменением приоритетов, поиски женщины были полностью перенесены на сушу, недалеко от места жительства Эвелины.
Утром 21 августа в условленном месте в Салениеки встретились сотрудники полиции, спасательной службы и служащие батальона Национальной гвардии, а также представители Bezvests.lv. Был обследован лесной массив. В поисках участвовала и большая группа волонтеров, которым представители Bezvests.lv выразили благодарность.
Тело Эвелины нашли примерно через полтора часа в двух километрах от места ее жительства.
В настоящее время расследование полиции все еще находится в активной стадии, однако, по неофициальной информации, доказательств того, что женщина умерла насильственной смертью, пока нет, и если информация подтвердится, ранее возбужденное уголовное производство будет закрыто.
Уже сообщалось, что пропавшая под Саласпилсом Эвелина Ауце 1989 года рождения была найдена мертвой в лесном массиве в Саласпилсской волости.
Полиция привлекла к поискам ассоциацию Bezvēsts.lv, Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), Земессардзе и добровольцев. Полиция благодарит всех, кто предоставил информацию и участвовал в поисках женщины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!