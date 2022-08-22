Пропавшая женщина найдена в лесу мертвой: известны новые подробности

Первоначально поиски Эвелины в основном были сосредоточены на реке, но поисковые работы, которые несколько раз проводили экстренные службы и волонтеры, не увенчались успехом.

Позже, с получением новой информации и изменением приоритетов, поиски женщины были полностью перенесены на сушу, недалеко от места жительства Эвелины.

Утром 21 августа в условленном месте в Салениеки встретились сотрудники полиции, спасательной службы и служащие батальона Национальной гвардии, а также представители Bezvests.lv. Был обследован лесной массив. В поисках участвовала и большая группа волонтеров, которым представители Bezvests.lv выразили благодарность.

Тело Эвелины нашли примерно через полтора часа в двух километрах от места ее жительства.

В настоящее время расследование полиции все еще находится в активной стадии, однако, по неофициальной информации, доказательств того, что женщина умерла насильственной смертью, пока нет, и если информация подтвердится, ранее возбужденное уголовное производство будет закрыто.

Уже сообщалось, что пропавшая под Саласпилсом Эвелина Ауце 1989 года рождения была найдена мертвой в лесном массиве в Саласпилсской волости.

Полиция привлекла к поискам ассоциацию Bezvēsts.lv, Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), Земессардзе и добровольцев. Полиция благодарит всех, кто предоставил информацию и участвовал в поисках женщины.