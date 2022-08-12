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Пропавшая под Саласпилсом девушка найдена мертвой в лесном массиве

rus.tvnet.lv
Пропавшая под Саласпилсом девушка найдена мертвой в лесном массиве
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Лес. Иллюстративное фото
Лес. Иллюстративное фото Фото: Pexels

Пропавшая под Саласпилсом Эвелина Ауце 1989 года рождения была найдена мертвой в лесном массиве Саласпилсской волости, сообщает Государственная полиция в своем Twitter.

Полиция привлекла к поискам ассоциацию Bezvēsts.lv, Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), Земессардзе и добровольцев. Полиция благодарит всех, кто предоставил информацию и участвовал в поисках женщины.

Как сообщалось, она в ночное время покинула свое место жительства в Саласпилсском крае и не вернулась.

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