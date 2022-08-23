В Болдерае мужчина с 2,55 промилле присматривал за сыном, которого взял у матери на выходные

Прибывшие на место происшествия стражи порядка позвонили в указанную квартиру по домофону, ответил мужчина, речь которого свидетельствовала об опьянении, однако двери в подъезд он не открыл. Чтобы проникнуть в подъезд, полицейским пришлось обратиться за помощью к одной из жительниц дома.

Дверь в квартиру открыл мужчина в состоянии заметного алкогольного опьянения - он шатался и нечетко говорил.

В квартире ощущался сильный запах сигарет и царил беспорядок, однако при этом там находился 6-летний мальчик.

Сотрудники полиции дозвонились до матери ребенка, которая вскоре прибыла на место происшествия. Мать ребенка пояснила, что развелась с мужчиной, однако у него есть право брать ребенка под свою опеку на выходные дважды в месяц.

Принимая во внимание опьянение отца и другие условия, полицейские пришли к выводу, что он не может продолжать заботиться о ребенке, так как окружающая среда угрожает его безопасности и здоровью, поэтому мальчика передали матери.

Алкометр показал в выдохе отца ребенка 2,55 промилле алкоголя.

Начат административный процесс. Информация передана в Рижский сиротский суд и социальную службу.