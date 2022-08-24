Видео ⟩ За фразу "вторжение в Украину": задержан бывший мэр Екатеринбурга Ройзман

"280-я статья, часть третья. Дело в Москве", - выкрикнул политик из окна своей квартиры журналистам.

Как сообщают СМИ, что дело против политика возбуждено из-за "публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ" (ст. 280.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.

"[Дело возбудили,] фактически, за одну фразу - "вторжение в Украину"… Я везде ее говорил, да и сейчас скажу", - заявил Ройзман. Он считает, что его этапируют в Москву. Другие детали дела Ройзман уточнить не успел. Источник ТАСС утверждает, что дело на бывшего мэра Екатеринбурга завели из-за видео на его youtube-канале.

Ройзман был задержан рано утром 24 августа. Видео задержания опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео несколько силовиков в масках заходят в подъезд жилого дома. Они поднимаются к квартире, где находится Ройзман. Запись заканчивается после слов сотрудницы силовых органов о проведении обыска и возбуждении уголовного дела.

Как сообщила помощница политика Лейла Гусанова, с обысками также пришли в открытый Ройзманом музей Невьянской иконы и офис "Фонда Евгения Ройзмана".