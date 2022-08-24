В среду, 24 августа, в День независимости Украины в рамках международной акции #IndependenceInMyHeart #TheFreeWorldGathering в центре Риги прошло шествие украинцев и друзей Украины от памятника Свободы до памятника Тарасу Шевченко в парке Кронвальда.
Фото ⟩ Шествие украинцев и друзей Украины в Риге
Шествие началось в 19:00 с возложения цветов к памятнику Свободы в благодарность за длительную помощью и поддержку Украины. По наблюдениям TVNET, на мероприятие собралось большое количество людей с флагами и подсолнухами, многие семьи пришли с детьми.
У памятника Тарасу Шевченко минутой молчания помянули героев, отдавших жизни за свободу и независимость Украины.
"24 августа к сожалению нужно отметить и уже полгода с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Украина воют с агрессором не только за свою независимость, но и за независимость всех цивилизованных стран. И ставка - экономическая, энергетическая и политическая независимость от России и токсичного влияния России и навязывания авторитаризма. Так же как и 100 лет назад украинцам помогали Петерис Радзиньш, Карлис Броже, Янис Лабениекс, так и теперь латвийские мужчины борются за независимость Украины. Мы гордимся Латвией и латвийцами!", - отметили организаторы мероприятия.
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