Фото ⟩ Шествие украинцев и друзей Украины в Риге

Шествие началось в 19:00 с возложения цветов к памятнику Свободы в благодарность за длительную помощью и поддержку Украины. По наблюдениям TVNET, на мероприятие собралось большое количество людей с флагами и подсолнухами, многие семьи пришли с детьми.

"24 августа к сожалению нужно отметить и уже полгода с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Украина воют с агрессором не только за свою независимость, но и за независимость всех цивилизованных стран. И ставка - экономическая, энергетическая и политическая независимость от России и токсичного влияния России и навязывания авторитаризма. Так же как и 100 лет назад украинцам помогали Петерис Радзиньш, Карлис Броже, Янис Лабениекс, так и теперь латвийские мужчины борются за независимость Украины. Мы гордимся Латвией и латвийцами!", - отметили организаторы мероприятия.