Лукашенко пожелал народу Украины "мирного неба". Подоляк ответил

Таким образом он прокомментировал заявление Лукашенко, который в среду, 24 февраля, в День независимости Украины пожелал "мирного неба".

По мнению Подоляка, Лукашенко устраивает публичную клоунаду, потому что всерьез полагает, что мир не фиксирует его истинную роль в конфликте.

"Полагаю, что господин Лукашенко всерьез считает, что мир не фиксирует прямо соучастия его политической группы в умышленных преступлениях против Украины. И потому продолжает устраивать публичную клоунаду",

- заявил Подоляк, назвав заявление Лукашенко циничным. По его словам, цинизм этот "юридически зафиксирован".

Подоляк отметил, что Лукашенко предоставил небо Беларуси для "массовых убийств украинцев", а также оказал активную помощь оккупационной армии.

"Понимаю, что кое-кому кажется, что можно пожизненно безбожно врать или делать вид, что все это божья роса в глаза. Но юридически все, что делает господин Лукашенко, абсолютно точно и конкретно прописано кровью украинцев. Поэтому просто необходимо дождаться правильного финала войны, краха российской кровавой империи, чтобы детально обсудить все аспекты оттенков "мирного неба над Украиной" с представителями нынешней белорусской администрации", - заявил он.

Напомним, Лукашенко в среду поздравил народ Украины с Днем независимости, пожелав "мирного неба".