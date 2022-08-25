Фото ⟩ Латвийские знаменитости закрывают летний сезон изысканным бранчем в Юрмале

Этот летний сезон был открыт латвийским бомондом на мероприятии с особой атмосферой joie de vivre, присущей французскому коньячному дому Courvoisier, а теперь пришло время его столь же изящно завершить. Мероприятие посетили певица Адриана Миглане, актриса Агнесе Зелтиня, "Мисс Европа" Диана Кубасова, телеведущая Лелде Цериня, стилист и творческая личность Эрик Укасс, а также гурмэ Бригита Дамбе и Валерия Бируле.