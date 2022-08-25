Чт, 25.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото ⟩ Латвийские знаменитости закрывают летний сезон изысканным бранчем в Юрмале

rus.tvnet.lv
Латвийские знаменитости закрывают летний сезон изысканным бранчем в Юрмале
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Пресс-фото

Коньячный дом провел закрытое мероприятие для 20 особых гостей в ресторане Юрмалы. В рамках мероприятия гости погрузились в мир изысканных и оригинальных коктейлей на базе коньяка, а также под руководством Сигне Мейране, автора двенадцати книг о кулинарии, приготовили стартеры, идеально сочетающиеся с освежающими коктейлями.

Этот летний сезон был открыт латвийским бомондом на мероприятии с особой атмосферой joie de vivre, присущей французскому коньячному дому Courvoisier, а теперь пришло время его столь же изящно завершить. Мероприятие посетили певица Адриана Миглане, актриса Агнесе Зелтиня, "Мисс Европа" Диана Кубасова, телеведущая Лелде Цериня, стилист и творческая личность Эрик Укасс, а также гурмэ Бригита Дамбе и Валерия Бируле.

Галерея: Латвийские знаменитости закрывают летний сезон изысканным бранчем в Юрмале

О торжественности мероприятия позаботился ведущий Айвис Цериньш. Сигне Мейране, будучи увлеченным кулинаром, поделилась с гостями своими открытиями и рекомендациями относительно того, какие закуски наилучшим образом сочетаются и раскрывают вкус коктейлей на базе коньяка.

Закрытий бранч коньячного дома, завершающий этот летний сезон, прошел в ресторане 36. līnija.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх